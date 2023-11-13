Чемезов отметил рост интереса за рубежом к участвующей в СВО российской технике

За рубежом повысился интерес к российской технике, зарекомендовавшей себя в ходе специальной военной операции, рассказал журналистам 13 ноября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.
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