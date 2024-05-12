Учащиеся учреждения посетили интерактивную выставку ´Путь к Победе´ клуба военно-исторических реконструкций ´Бобруйский рубеж´В рамках мероприятий, приуроченных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, учащиеся учреждения посетили интерактивную выставку ´Путь к Победе´ клуба военно-исторических реконструкций ´Бобруйский руб .
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