Выстраивать отношения с Россией было правильно и после холодной войны, и после присоединения Крыма, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг

Выстраивать отношения с Россией было правильно и после холодной войны, и после присоединения Крыма, заявил бывший генсек НАТО Йенс СтолтенбергОн вступил в должность в 2014-м — в год присоединения Крыма к России — и возглавлял альянс десять лет.