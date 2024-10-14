Выстраивать отношения с Россией было правильно и после холодной войны, и после присоединения Крыма, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг

Выстраивать отношения с Россией было правильно и после холодной войны, и после присоединения Крыма, заявил бывший генсек НАТО Йенс СтолтенбергОн вступил в должность в 2014-м — в год присоединения Крыма к России — и возглавлял альянс десять лет.
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