В Забайкалье состоялось соревнование по огневой подготовке и стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейцев Могочинского округа

Юнармейцы старались поразить мишень с максимальной точностью, разобрать и собрать АК-74, снарядить магазин за максимально короткое время, определить азимут и расстояние до объекта, а также безошибочно ответить на вопросы викторины и теста.
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