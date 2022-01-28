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Депутаты разрешили продавать землю у водоемов. Что будет?

Депутаты разрешили продавать землю у водоемов. Что будет?

Химерические прибыли региональных бюджетов, выдвинутые в обоснование законопроекта о приватизации земель около воды, на деле обернутся многомиллиардными тратами на восстановление здоровья граждан и реабилитацию водных источников Антон Кершбаумер.

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