Депутаты разрешили продавать землю у водоемов. Что будет?

Химерические прибыли региональных бюджетов, выдвинутые в обоснование законопроекта о приватизации земель около воды, на деле обернутся многомиллиардными тратами на восстановление здоровья граждан и реабилитацию водных источников Антон Кершбаумер.
Химерические прибыли региональных бюджетов, выдвинутые в обоснование законопроекта о приватизации земель около воды, на деле обернутся многомиллиардными тратами на восстановление здоровья граждан и реабилитацию водных источников Антон Кершбаумер.
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