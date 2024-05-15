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Петербуржцы стали чаще жаловаться на загрязнение города

Петербуржцы стали чаще жаловаться на загрязнение города

Количество жалоб петербуржцев на загрязнение города увеличивается с каждым днем.  В последние сутки жители Санкт-Петербурга выразили свое недовольство условиями уборки города, направив 384 обращения на портал «Наш Санкт-Петербург».

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