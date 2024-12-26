Победа «поджигателей войны» на выборах обернется для Германии катастрофой. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.
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