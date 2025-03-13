Из освобожденного под Суджей села эвакуировали раненых

Общественник Синельников: Из Казачьей Локни эвакуировали 19 человек, 4 ранены Из села Казачья Локня, которая находилась под оккупацией с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, эвакуировали раненых.