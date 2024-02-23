По словам президента, этот праздник — один из самых почитаемых в России Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео
Комментарии
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Лидия Курзаева
От всей души поздравлю Владимира Путина и всех наших мужчин с Днем защитника Отечества! И особенно наших воинов, находящихся в зоне СВО. Желаю всем бойцам здоровья, сил, терпения, долгожданной Победы и скорого возвращения домой! С праздником!👍🇷🇺
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