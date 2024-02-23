Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

Лидия Курзаева

От всей души поздравлю Владимира Путина и всех наших мужчин с Днем защитника Отечества! И особенно наших воинов, находящихся в зоне СВО. Желаю всем бойцам здоровья, сил, терпения, долгожданной Победы и скорого возвращения домой! С праздником!👍🇷🇺