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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

По словам президента, этот праздник — один из самых почитаемых в России Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
От всей души поздравлю Владимира Путина и всех наших мужчин с Днем защитника Отечества!  И особенно наших воинов, находящихся в зоне СВО.  Желаю всем бойцам здоровья, сил, терпения,  долгожданной  Победы и скорого возвращения домой!  С праздником!👍🇷🇺
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