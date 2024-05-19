#ES_F Day Trading Prep Week 5.19 - 5.24 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! HollowMn Last Week : Last week Market opened under the VAL of this 5368 - 5207 HTF Range with our Sellers being in Value/VAL and Cost Basis/Supports at the lower Edge.
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