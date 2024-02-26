Песков заявил, что рекомендации по вопросу об участии атлетов РФ в ОИ сформируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх - 2024.
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