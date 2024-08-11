«Ситуация стабилизировалась»: ВС России удалось остановить продвижение ВСУ в Курской области К вечеру субботы российским войскам удалось стабилизировать обстановку в Курской области, хотя местами боестолкновения все же происходили, противник не оставил планов прорвать нашу оборону и пройти дальше.
Комментарии
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E
Ed
Искренне надеемся что это не очередная ложь во спасение горьковского Луки и для сохранения погон и должностей. Интересно, а хоть кто нибудь, кроме сержантов разжалован за распиздяйство будет? Почему то думаю, что нет!
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