Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Судить надо по делам, пока от власти их нет... То что парни выполняют свой долг и защищают свой народ ни кто и не сом...AFP: Дестабилизац...
  • Валентина Литвяк
    Ваша правда, во многом согласна, но не надо лукавить,  ведь Вы не можете не знать, что народ верит своему Президенту,...AFP: Дестабилизац...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Очередная отговорка, бла бла бла... В России идет дестабилизации по всем направлениям. Ввоз пришлых, замещение своих ...AFP: Дестабилизац...
«Ситуация стабилизировалась»: ВС России удалось остановить продвижение ВСУ в

«Ситуация стабилизировалась»: ВС России удалось остановить продвижение ВСУ в Курской области К вечеру субботы российским войскам удалось стабилизировать обстановку в Курской области, хотя местами боестолкновения все же происходили, противник не оставил планов прорвать нашу оборону и пройти дальше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Искренне надеемся что это не очередная ложь во спасение горьковского Луки и для сохранения погон и должностей. Интересно, а хоть кто нибудь, кроме сержантов разжалован за распиздяйство будет? Почему то думаю, что нет!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх