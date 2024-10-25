Гранатомётный выстрел ВОГ-17 и его потенциал

Более полувека назад на вооружение нашей армии был принят осколочный гранатомётный выстрел ВОГ-17. Изначально он создавался для использования с автоматическими гранатомётами, но в дальнейшем нашлись и иные варианты применения.
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