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Военное обозрение

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Гранатомётный выстрел ВОГ-17 и его потенциал

Гранатомётный выстрел ВОГ-17 и его потенциал

Более полувека назад на вооружение нашей армии был принят осколочный гранатомётный выстрел ВОГ-17. Изначально он создавался для использования с автоматическими гранатомётами, но в дальнейшем нашлись и иные варианты применения.

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