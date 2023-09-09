Шкаф 3 в 1! Это возможно! Гардероб, хозяйственный блок, обувница. Сохраняете фото и делайте так же!
Достаточно сделать один такой шкаф, чтобы забыть о модном «хозяйственном блоке», гардеробе, обувницах.
Комментарии
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Да ну конечно нет! Какой шкаф в прихожей, шириной 1м???? Даже если я впихну в квартиру такой шкаф, у меня в него ничего не поместится!!!! Приходится часть вещей держать в кладовой, часть в шкафу и часть на балконе.
Очередной бред от обладателя огромной квартиры?
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