Шкаф 3 в 1! Это возможно! Гардероб, хозяйственный блок, обувница. Сохраняете фото и делайте так же!

Катя Плетнева

Да ну конечно нет! Какой шкаф в прихожей, шириной 1м???? Даже если я впихну в квартиру такой шкаф, у меня в него ничего не поместится!!!! Приходится часть вещей держать в кладовой, часть в шкафу и часть на балконе.