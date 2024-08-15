У США и ЕС не осталось рычагов давления на нашу нефть

2 дня назад 1,4K прочитали Экспортная выручка российских нефтегазовых и угольных компаний снижается четвертый месяц подряд (по итогам июля), но доходы бюджета нашей страны за семь месяцев выросли более чем на 50% в годовом исчислении.
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