На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

vab56 Береснев

писали бы правду какая есть, больше бы веры было, что писали , когда укры зашли? 1000 человек ? за день выгоним? а реально? бои 5 месяцев, а укров сколько осталось лежать? что еще удивляет, сколько укров за сутки удвухсотили, танки, машины , орудия и т.д. еще можно посчитать, а как укров посчитать? если после хорошего прилета остаются одни ошметки, а то и вообще ничего