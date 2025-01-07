Судя по западным СМИ, ув. друзья, единственное место, где враг со своим очередным наступом достиг эффекта - это каналы окопавшихся на нашей территории караул-военблогеров.
На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы
Комментарии
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vab56 Береснев
писали бы правду какая есть, больше бы веры было, что писали , когда укры зашли? 1000 человек ? за день выгоним? а реально? бои 5 месяцев, а укров сколько осталось лежать? что еще удивляет, сколько укров за сутки удвухсотили, танки, машины , орудия и т.д. еще можно посчитать, а как укров посчитать? если после хорошего прилета остаются одни ошметки, а то и вообще ничего
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17 час.
Дмитрий
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16 час.
юф
юра федулов
Сталин всегда был прав! Хорошо бы его способы выкорчевывать коррумпированную предательскую нечисть применить сегодня.
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10 час.
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