Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

Судя по западным СМИ, ув. друзья, единственное место, где враг со своим очередным наступом достиг эффекта - это каналы окопавшихся на нашей территории караул-военблогеров.

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Комментарии
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vab56 Береснев
писали бы правду какая есть, больше бы веры было, что писали , когда укры зашли? 1000 человек ? за день выгоним? а реально? бои 5 месяцев, а укров сколько осталось лежать? что еще удивляет, сколько укров за сутки удвухсотили, танки, машины , орудия и т.д. еще можно посчитать, а как укров посчитать? если после хорошего прилета остаются одни ошметки, а то и вообще ничего
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17 час.
Дмитрий
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16 час.
юф
юра федулов
Сталин всегда был прав! Хорошо бы его способы выкорчевывать коррумпированную предательскую нечисть применить сегодня.
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10 час.

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