Юрист Хачатрян: договор дарения может обезопасить детей от споров за жилье

Передача квартиры детям часто становится поводом для семейных конфликтов и судебных разбирательств. Чтобы сделка не была признана недействительной, собственникам важно выбрать правильный формат оформления прав.
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