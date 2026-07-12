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Север Пресс

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Юрист Хачатрян: договор дарения может обезопасить детей от споров за жилье

Юрист Хачатрян: договор дарения может обезопасить детей от споров за жилье

Передача квартиры детям часто становится поводом для семейных конфликтов и судебных разбирательств. Чтобы сделка не была признана недействительной, собственникам важно выбрать правильный формат оформления прав.

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