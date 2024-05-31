Столтенберг: Лондон никогда не ограничивал применение Storm Shadow против России

Как заявил о прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow, предоставляя их Украине в течение длительного времени.
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