Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

Протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, однако без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии