Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

Протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, однако без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии