В Калининграде завершился театральный фестиваль "Башня"

Спектаклем "Нити" творческого проекта Упсала-цирк из Санкт-Петербурга завершился Пятый театральный фестиваль "Башня" в Калининграде, сообщили ТАСС в областном драматическом театре, который выступает организатором фестиваля.
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