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АвтоВАЗ показал на ПМЭФ-2024 новый автомобиль Lada Iskra

АвтоВАЗ показал на ПМЭФ-2024 новый автомобиль Lada Iskra

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Lada Iskra. Производство нового легкового авто от АвтоВАЗа запустят в начале 2025 года в Тольятти, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

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