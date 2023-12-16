ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж устроил бытовой террор, но я поставила его на место

Муж устроил бытовой террор, но я поставила его на место

- Женщины в семье чаще решают, как проводить свободное время, когда ложиться спать, какой должна быть температура в доме.

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Комментарии
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Вера Федорова
И? Порадуемся все вместе за нашу героиню, что у неё всё хорошо)).
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10 час.
татьяна кумскова
Читаешь и думаешь, а как вообще можно было выйти за такого человека? Хоть какие то положительные качества у него есть? А если вы заболеете?
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10 час.

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