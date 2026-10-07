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Вгудок

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Кузбасс и Свердловская область — лидеры погрузки на сети РЖД, Орловщина и КЧР выросли вдвое

В РЖД рассказали, какие субъекты федерации отличились со знаком «плюс» по погрузке в сентябре. Лидерами по динамике роста стали Орловская область и Карачаево-Черкесская Республика.

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