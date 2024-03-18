Что будет с рублем после выборов: как изменится курс Евгения КомароваВыборы президента – важное событие, не остающееся без внимания и на валютном рынке.
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