Жена омского священника Николая Бабуры, обвиняемого в развращении подростка, обратилась за помощью к патриарху Кириллу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жена омского священника Николая Бабуры, обвиняемого в развращении подростка, обратилась за помощью к патриарху Кириллу.