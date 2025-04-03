Школьники из Левобережного стали победителями интеллектуального конкурса

Ученики школы №138 из клуба «Динамо» успешно выступили в ежегодном турнире Кубок «Терпсихора». Екатерина Грибова завоевала кубок по танцу самба и ча-ча-ча, а Юрий Юрченко вместе с Екатериной Грибовой, выступая в паре, стали вице- чемпионами и обладателями абсолютного кубка.