Роман Нагучев: «Месси ничего не стоит в 39 лет сыграть как в 20, а Роналду так не может»

Комментатор « Матч ТВ » Роман Нагучев высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. – Люди спорят, кто лучше: Месси или Роналду.
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