РФ ведет переговоры с КНР и Индией по добыче редкоземельных металлов

Переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока о сотрудничестве в проекте Ангаро-Енисейского кластера по добыче редкоземельных металлов федет Россия, об этом 29 июля сообщает Интерфакс со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности РФ Александра Масленникова.
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