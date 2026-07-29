РФ ведет переговоры с КНР и Индией по добыче редкоземельных металлов

Переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока о сотрудничестве в проекте Ангаро-Енисейского кластера по добыче редкоземельных металлов федет Россия, об этом 29 июля сообщает Интерфакс со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности РФ Александра Масленникова.