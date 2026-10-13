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Водитель из Барнаула погиб в ДТП с грузовиком и автобусом по пути в Новосибирск. Фото

Водитель из Барнаула погиб в ДТП с грузовиком и автобусом по пути в Новосибирск. Фото

Утром 13 октября на 75-м км трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Новосибирской области столкнулись Toyota, автобус ПАЗ и грузовик Sitrak.

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