Американист высказался о подписании проекта финансирования правительства США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.