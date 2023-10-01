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Американист высказался о подписании проекта финансирования правительства США

Американист высказался о подписании проекта финансирования правительства США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

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