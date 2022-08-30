Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП во Владимирской области

Авария с четырьмя жертвами произошла во Владимирской области. По данным полиции региона, накануне около 23:45 на 269-м км федеральной трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Sprinter и грузовика Scania.
Авария с четырьмя жертвами произошла во Владимирской области. По данным полиции региона, накануне около 23:45 на 269-м км федеральной трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Sprinter и грузовика Scania.
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