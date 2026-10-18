“President Trump continued to sell himself as the Republican Party’s savior as he crisscrossed the country in recent days, making it clear in words and sheer presence that this midterm election is about him,” the New York Times reports.
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