Global Look Press/Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com В две тысячи шестом году австралийский публицист Джулиан Пол Джонович Шиптон (по отчиму Джулиан Пол Бреттович Ассанж) организовал сайт публикации утечек секретных сведений WikiLeaks.
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