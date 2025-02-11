ИЭСК оштрафовали на 9,3 миллиона рублей за 16 нарушений

В Иркутске выписали крупный штраф компании ИЭСК. Сумма — 9,3 миллиона рублей. Это штраф за 16 административных нарушений, постановления по которым были вынесены в январе 2025 года, сообщили в Иркутском УФАС.
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