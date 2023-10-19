Си Цзиньпин призвал вывести сотрудничество в рамках "Пояса и пути" на новый этап высококачественного развития

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что Китай готов сообща со всеми заинтересованными сторонами содействовать переходу совместного строительства "Пояса и пути" на новый этап высококачественного развития и прилагать неустанные усилия для осуществления модернизации во всех странах мира.