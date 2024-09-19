Спутниковая компания Maxar опубликовала снимки пожара на 107-м арсенале боеприпасов в г. Торопец Тверской области.
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Спутниковая компания Maxar опубликовала снимки пожара на 107-м арсенале боеприпасов в г. Торопец Тверской области.
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