SHOT: Актера Руденко задержали с наркотиками в Москве

Звезду сериалов «Две судьбы» и «Триггер», актера Анатолия Руденко задержали в Москве за наркотики. На артиста вечером в минувшую среду, 17 января, обратили внимание гаишники, когда он возвращался домой на такси, сообщает News.
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