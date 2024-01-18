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SHOT: Актера Руденко задержали с наркотиками в Москве

SHOT: Актера Руденко задержали с наркотиками в Москве

Звезду сериалов «Две судьбы» и «Триггер», актера Анатолия Руденко задержали в Москве за наркотики. На артиста вечером в минувшую среду, 17 января, обратили внимание гаишники, когда он возвращался домой на такси, сообщает News.

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