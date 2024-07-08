В Оренбурге транспортные полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета ЛО Верой Ямниковой и Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области Анжеликой Линьковой организовали для детей сотрудников отдела и воспитанников школы-интерната села Ташла Тюльганского района увлекательную поездку на детской железной дороге.