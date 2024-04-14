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Депутат Чепа об ударах Ирана по Израилю: ситуация на Ближнем Востоке обострится

Депутат Чепа об ударах Ирана по Израилю: ситуация на Ближнем Востоке обострится

Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам, выразил мнение, что удары Ирана по Израилю после атаки на его консульство в Дамаске (Сирия) были прогнозируемыми, и это - серьезная эскалация на Ближнем Востоке.

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