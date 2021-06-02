Жанна Бадоева показала фото сына и дочери

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» Жанна Бадоева, несмотря на то, что является активным пользователем Instagram, крайне редко публикует фотографии своих близких, предпочитая заполнять свой фотоблог исключительно рабочими моментами, пишет WomanEL.