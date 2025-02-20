Смейся до слёз
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Смейся до слёз

404 подписчика

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  • ММ
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15 смешных смс-диалогов, когда обыденная переписка стала неожиданностью

15 смешных смс-диалогов, когда обыденная переписка стала неожиданностью

Мы каждый день обмениваемся сообщениями, ведь это быстро и удобно. Невозможно предугадать, когда и что вам напишут, согласитесь? Поэтому иногда мы делаем скриншоты неожиданных диалогов, а некоторые даже выкладывают свои смс-фрагменты в сеть.

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Комментарии
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М
ММ
Маленький индеец спрашивает свою маму: -Мама, а почему нашу старшую сестру зовут Красивый закат? -Потому что, когда мы с твоим папой любили друг друга, был красивый закат. -Мама, а почему среднюю сестру зовут Красивое облако? -Потому что, когда мы с твоим папой любили друг друга, было красивое облако. -Мама, а почему.. -Хватит болтать, Драная резинка!
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