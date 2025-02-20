15 смешных смс-диалогов, когда обыденная переписка стала неожиданностью

М

ММ

Маленький индеец спрашивает свою маму: -Мама, а почему нашу старшую сестру зовут Красивый закат? -Потому что, когда мы с твоим папой любили друг друга, был красивый закат. -Мама, а почему среднюю сестру зовут Красивое облако? -Потому что, когда мы с твоим папой любили друг друга, было красивое облако. -Мама, а почему.. -Хватит болтать, Драная резинка!