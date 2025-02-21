Преимущества инвестиций в недвижимость ОАЭ Татьяна СоломонДанная статья предназначена для иностранных инвесторов, рассматривающих возможности вложений в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
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