"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

Попытки европейских государств задерживать суда так называемого "теневого флота" провоцируют удорожание энергоносителей и способны по принципу бумеранга нанести ущерб самой Европе, сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости .
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