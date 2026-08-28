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"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

Попытки европейских государств задерживать суда так называемого "теневого флота" провоцируют удорожание энергоносителей и способны по принципу бумеранга нанести ущерб самой Европе, сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости .

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