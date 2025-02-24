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RT Russia

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Политолог: реальные дела Мерца будут отличаться от его предвыборных заявлений

Политолог: реальные дела Мерца будут отличаться от его предвыборных заявлений

Реальные дела Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ будут сильно отличаться от его грозных предвыборных заявлений, заявил в беседе с RT кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

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