Политолог: реальные дела Мерца будут отличаться от его предвыборных заявлений

Реальные дела Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ будут сильно отличаться от его грозных предвыборных заявлений, заявил в беседе с RT кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
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