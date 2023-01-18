Нижегородцы могут компенсировать расходы на приобретение газового оборудования онлайн

Нижегородцы могут подать онлайн-заявление для получения единовременной социальной выплаты на компенсацию расходов, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования и строительством внутреннего газопровода к индивидуальному жилому дому.
Нижегородцы могут подать онлайн-заявление для получения единовременной социальной выплаты на компенсацию расходов, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования и строительством внутреннего газопровода к индивидуальному жилому дому.
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