АМАРАНТ "Фиктивный брак? Домой!" А еще им запретят банковские счета, переводы денег домой, покупать квартиры, тачки и даже жениться! Нарушаем? Многие слышали о проводимой всероссийской оперативно-профилактической операции МВД под названием "Heлегал-2023".
"Heлегал-2023" Озвучен суровый итог всероссийского отлова
Комментарии
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Александр Ляшенко
Необходим депутатский запрос о "деятельности" этой бизнес-вумен.Будем везде об этом писать и доберутся и до неё.Вода камень точит.Главное, не молчать!
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12 час.
С
Станислава
Да, и у евреев был пятый параграф, забыл?
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Так это на пользу...., что бы не отсвечивали....
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7 час.
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