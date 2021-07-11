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Путин сказал, что Советского Союза 2.0 не будет. Нам не нужны нахлебники и размывание государствообразующего народа

Путин сказал, что Советского Союза 2.0 не будет. Нам не нужны нахлебники и размывание государствообразующего народа

Примерно так можно понять слова, сказанные президентом на Прямой линии. А теперь остановимся на этом поподробней.

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ирина Северова северова (гуляева)
ПРАЛЬНА!!!
olga gordeeva (Кожемякина)
Есть государство Россия и не надо больше мусолить темы возвращения СССР. Восстановление и сохранение советского законодательств по социальным вопросам (образование, медицина, экономика, принадлежность государству природных ресурсов) - это одно, а объединение с ненавидящими русских недогосударствами - это совсем другое. А если и брать кого-то под свое крыло, то только на правах края, области, республики, как Татарстан, без права дальнейшего выхода. Донбас, Белоруссия и другие должные это услышать: никаких союзов, содружеств, а только Россия с увеличенным количеством областей, краев, живущих по российским законам.
карюкалов вячеслав
Убедительно.

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