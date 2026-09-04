«Меня чуть не вырвало»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы

В последнее время российские роддома всё чаще принимают иностранных пациенток.
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- Таджичку с диплом...
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Вывод- не пускать беременных на границе. Пусть на исторической родине рожают.
Этих вонюче поганых тварей надо гнать пинками в кишлаки и навсегда закрыть для них дорогу в Россию, как и их личинкам
Плохой запах не самое страшное, многие царапаются и плюются именно потому что им обьяснили что так передаются неизлечимые заболевания , которыми они болеют! Их не ждут дома : мужья уже давно взяли себе «чистую» жену, а эту отправили зарабатывать деньги для семьи пока не сдохнут, именно поэтому они покупают медсправки и идут в супермаркеты!
Автор не рассказала всей правды - все эти мигрантки никогда ни от чего не прививались у себя в странах, многие из них это рассадник неизлечимых болезней: от спида до гепатита🤮 , у них вообще нет образования и понятия гигиены! Роддома заражены стафилококками именно из-за этого! Вы хотите чтоб ваш ребенок родился в таком аду????
Если в казане для плова вытапливаются курдючные кусочки, то в округе слюньки текут от приятного запаха.