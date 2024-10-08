Пока нефть не спасает рынок от просадки

Перед открытием торгов во вторник настроения на российском рынке складываются скорее негативные, давление на динамику торгов сегодня будет оказывать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, тревожность инвесторов вызвана ожиданиями повышения ключевой ставки до 20-22%.