«Зенит» перед матчем с «Динамо»: три потери и одно возвращение

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». Защитник Дуглас Сантос, получивший травму в самом начале игры со «Спартаком» (7:1), пропустит встречу с «Динамо» и не полетит в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».